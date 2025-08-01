Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teslimatın ardından şüphelileri takibe alan polis, teslimatı gerçekleştirdiği belirlenen H.M. (24) ve M.H.A'yı (30) Havza, uyuşturucuyu teslim alan A.S. (36) ve S.Y'yi (36) de Ladik ilçesinde yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada, 2 kilo 117,7 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.