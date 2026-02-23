Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde, 9 bin 308 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
