Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı. E.Y. ve H.T'nin evlerine yapılan operasyonda, 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve köpek maması paketine saklanmış hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 23:31
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Orta Mahalle'de E.Y. ve H.T'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 204,48 gram kokain ile 34,75 gram esrar ve köpek maması paketine saklanmış hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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