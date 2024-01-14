Samsun\'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada durdurulan bir araçta 114,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
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