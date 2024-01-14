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Samsun'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta 114,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
14.01.2024 - 12:37,
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Samsun'un Yakakent ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada durdurulan bir araçta 114,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Yakakent, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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