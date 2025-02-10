Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde İ.Z. (55) ve G.T'nin (57) iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 92 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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