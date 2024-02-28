Samsun'un Ladik ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'un Ladik ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun\'un Ladik ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

28.02.2024 23:13
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Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine durdukları araçtaki S.B. ile O.İ'nin üzerinde yaptıkları aramada 0,95 gram sentetik uyuşturucu ile 2 adet bıçak ele geçirdi.

2 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan Y.H'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 7 adet sentetik ecza, 2,84 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Gözaltına alınan Y.H'nin GBT sorgusunda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.H ve S.B, tutuklandı, O.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Ladik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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