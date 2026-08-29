Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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