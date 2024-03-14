Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında 3 firari hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yapmak suçundan 10 yıl 5 ay, uyuşturucu kullanmak suçundan ise 3 yıl ve 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi de yakalandı.

14.03.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 3 firari hükümlünün de yer aldığı 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında uyuşturucu satışı yapmak suçundan 10 yıl 5 ay ile uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl ve 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişinin de yer aldığı 23 kişi, yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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