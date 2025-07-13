Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 265 Bin Hap Ele Geçirildi

SAMSUN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yastık kılıflarına gizlenmiş 265 bin sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 3 şüphelinin kullandığı 2 araç ile bu kişilere ait ikametlerde arama yapıldı. Ekiplerin aramalarında, yastık kılıflarına gizlenmiş toplam 265 bin sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gizlenseniz de saklansanız da uyuşturucuyu tek tek yok edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.