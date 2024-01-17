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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 8 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
17.01.2024 - 11:33,
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek S.M. isimli şahsın ikamet ve iş yeri ile Ş.U. ile M.T. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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