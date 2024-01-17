Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi ile Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde G.Ş, S.K. ve A.G'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, şüphelilerin evleri ile ormanlık alanda yaptığı aramada, 477,43 gram eroin, 366,26 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 111 tabanca fişeği ve 59 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden S.K'nin uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 2 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.