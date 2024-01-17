Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

SAMSUN'un Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki 2 eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen G.Ş., S.K. ve A.G.'nin Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki evlerine operasyon düzenledi. Ev ve evin çevresindeki ormanda yapılan aramalarda 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 sentetik hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 111 tabanca mermisi ve 59 tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.