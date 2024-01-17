 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Canik ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 sentetik hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 111 tabanca mermisi ve 59 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
17.01.2024 - 14:22,
Abone Ol

SAMSUN'un Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki 2 eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen G.Ş., S.K. ve A.G.'nin Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki evlerine operasyon düzenledi. Ev ve evin çevresindeki ormanda yapılan aramalarda 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 sentetik hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 111 tabanca mermisi ve 59 tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Canik, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Son Dakika
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement