Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım, Canik, Havza ve Bafra ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 1176 adet sentetik ecza hapı, 97 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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