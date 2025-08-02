Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 5 bin 698 sentetik ecza hapı, 21,87 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?