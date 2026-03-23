Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 52 bin 206 sentetik ecza hapı ve 0,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?