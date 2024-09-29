Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Canik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 kavanoz içinde 1 kilo 533 gram esrar, ?655 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ?144 tabanca fişeği, ?2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.
Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 8 ay ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?