Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 bin 943 adet sentetik ecza hapı, 11 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.