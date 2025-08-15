Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 bin 943 adet sentetik ecza hapı, 11 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?