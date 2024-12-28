Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ve Canik'te belirlenen adres ve araçlara düzenledikleri operasyonlarda, 221 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan O.A. (27), E.Y. (20), N.Y. (29), A.K.T. (21), B.D. (44), H.A. (29), A.Y. (43) ve E.B. (33) Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.