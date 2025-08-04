Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.
Ekipler, 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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