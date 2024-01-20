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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da, Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 53 gram sentetik uyuşturucu, 2,87 gram esrar, 2 bin 50 sentetik ecza hapı ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer alıyor.

Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı
20.01.2024 - 14:19,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu, 2,87 gram esrar, 2 bin 50 sentetik ecza hapı ile 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün de arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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