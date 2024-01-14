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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 227 gram sentetik uyuşturucu, 4,87 gram esrar, 22 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda, aralarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan bir şahsın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı
14.01.2024 - 15:13,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 227 gram sentetik uyuşturucu, 4,87 gram esrar, 22 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Çalışmada, uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı tespit edilen şahsın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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