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Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda T.B.S'nin evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap, 1 esrarlı sigara, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 şişe sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B.S. işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun\'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
31.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:51
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonda T.B.S'nin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap, 1 esrarlı sigara, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.B.S. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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