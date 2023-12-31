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Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonda T.B.S'nin evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap, 1 esrarlı sigara, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.B.S. işlemleri için emniyete götürüldü.
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