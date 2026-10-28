Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişiden 3'ü hükümlü çıktı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişiden 3'ü hükümlü çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3'ü hükümlü 10 kişi yakalandı. Aramalarda 1112 uyuşturucu hap, 12,29 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3'ü aranan hükümlü 10 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 1112 uyuşturucu hap, ?12,29 gram sentetik uyuşturucu, ?3 gram kokain, ?2 hassas terazi, ?2 uyuşturucu kullanma aparatı, ?2 ruhsatsız tabanca ve ?60 fişek ele geçirildi.
Operasyonda aralarında haklarında uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de bulunduğu 10 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
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