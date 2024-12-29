Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerin, Hastane Mahallesi'ndeki adreste yaptığı aramalarda 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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