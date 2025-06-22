Samsun\'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'un Canik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Belediye Evleri Mahallesi Tarla Sokak'ta 4 katlı binanın giriş bölümünde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, doğal gaz ekipleri de binanın gaz girişini kesti.

Dumandan etkilenen ve evlerinin balkonuna çıkan biri hamile 4 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde bekletilen ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar meydana geldi.

Yangına, çocuklar merdiven boşluğunda oynarken eski ayakkabı ve eşyaların tutuşmasının yol açtığı iddia edildi.