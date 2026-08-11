Samsun'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Tekkeköy'deki depo yangınında büyük alevler, komşu dükkan ve apartmana sıçradı; yaralı yok.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir depoda çıkan yangında metrelerce yükselen alevler, bitişikte bulunan hırdavatçı dükkanı ile bir apartmanın boş ve kimsenin bulunmadığı 4'üncü ve 5'inci katına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenilirken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Emre ÖNCEL- Berkay YILDIZ/ SAMSUN,
Kaynak: DHA
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