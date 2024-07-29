Samsun'da yapılan denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da yapılan denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 597 sentetik ecza hapı, 11 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Denetimler sonucunda 40 şüpheli gözaltına alındı ve aralarında 2 kişinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

29.07.2024 19:05
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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 597 sentetik ecza hapı, 11 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Operasyon, Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yapılan denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yapılan denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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