Samsun'da Yeni Külliye ve Camii Temeli Atıldı

15.08.2025 19:52
IGMG, Atakum'da külliye ve caminin temelini atarak topluma katkı sağlamak amacı güdüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından yaptırılacak IGMG Samsun Külliyesi ve Emine Aslan Özdemir Camisi'nin temeli törenle atıldı.

IGMG Genel Başkan Kemal Ergün, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Müslümanların en büyük vazifelerinden birinin yaşanabilir dünya inşa etmek olduğunu söyledi.

Dünyayı kültürden mimariye, eğitiminden çevresine her türlü güzelliğiyle imar etmenin inanç gereği olduğunu belirten Ergün, "Çünkü biz yeryüzünde Allah'ın en değerli yaratığı olan insanoğluyuz. Allah'ın halifesiyiz. Yaşanabilir, müreffeh, kalkınmış, huzur ve barışın sağlanmış olduğu bir dünya için gayret etmeyi bir ibadet ve bir cihad olarak biliriz." ifadesini kullandı.

Milli Görüş'ün temelinde sadece Müslümanlara yönelik bir kucaklama ve adalet anlayışı olmadığının altını çizen Ergün, şunları kaydetti:

"Başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'dan Myanmar'a, Ukrayna'dan Yemen'e kadar dünyanın neresinde bir gözyaşı varsa dinine, diline, tenine bakmadan oraya yardım eli uzatmanın bir inancın gereği olduğuna inanan bir zihniyetin müntesipleriyiz. İşte Samsun'da açacağımız bu külliye, bu cami, bu eğitim merkezi, bu anaokulları aynı zihniyete mensup veya aynı düşüncenin yeryüzünde meşru nema bulmasını sağlayan kardeşlerimizle birlikte Samsunlu hemşehrilerimize katkı sağlayacaktır."

Arsanın bağışçısı Emine Aslan Özdemir de vefat eden eşiyle birlikte Atakum sahilinde cami olmadığını fark ettiklerini, şimdi ise bu temeli atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua edildi, protokol üyelerince caminin temeli atıldı.

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, IGMG Samsun Şube Başkanı Ömer Akyüz ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Körfez Mahallesi'nde 1140 metrekare alan üzerine yapılması planlanan, 644 metrekare alana sahip tek kubbeli Anadolu'nun geleneksel mirasını taşıyacak olan külliye ve cami projesinde, konferans salonu, oyun alanı, şark odası, temel dini bilgiler eğitimi için sınıflar yer alacak.

Kaynak: AA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
