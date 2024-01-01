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Samsun'da yılbaşı denetiminde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da yılbaşı denetiminde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde yapılan yılbaşı denetimleri sırasında durdurulan bir araçta ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun\'da yılbaşı denetiminde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
01.01.2024 - 15:21,
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Samsun'un Terme ilçesinde yılbaşı denetimleri sırasında üzerlerinde ve bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı denetimi uygulaması kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan B.B, M.O. ve S.O.'nun üstünde ve araçta yapılan aramalarda 8 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da yılbaşı denetiminde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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