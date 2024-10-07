Samsun'da Zincirleme Kaza: 13 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Zincirleme Kaza: 13 Yaralı

Samsun Çarşamba'da meydana gelen zincirleme kazada 13 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

07.10.2024 00:39
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1) SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 13 YARALI

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza bu akşam saat 21.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Rüstem Gül (49) idaresindeki 55 EE 588 plakalı otomobil, önünde seyreden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Gül idaresindeki otomobilin çarptığı otomobil durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Taha Yasin Zengin idaresindeki 55 ABM 198 plakalı otomobil, Rüstem Gül idaresindeki otomobile çarptı. Arkadan gelen Murat Kocakel idaresindeki 55 AAS 444 plakalı otomobil de Zengin idaresindeki otomobile çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüleri Rüstem Gül, Murat Kocakel ile otomobillerde bulunan Elif Kocakel (31), Sema Kocakel (9), Zümra Kocakel (11), Hatice Gül, Nurşen Gül (25), Sümeyye Gül (7), Semra Gül (46), Salih Gül (16), Dursune Zengin (54), Seher Zengin (25) ve Hümeyra Zeynep Zengin (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih Gül burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Çarşamba, Samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Zincirleme Kaza: 13 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Zincirleme Kaza: 13 Yaralı - Son Dakika
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