Samsun\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek iki otomobille çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Ç.'nin (21) kontrolünü kaybettiği 55 AJV 948 plakalı otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Uğur R. (34) yönetimindeki 61 AHC 169 plakalı otomobil ile Alperen Kaan K. (22) idaresindeki 55 BD 242 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Alperen Kaan K., Umut Ç., Belinay A. (16), Gül Sıla S. (16) ve Damla Ünsiye U. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.