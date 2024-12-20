Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 2 midibüs ile tır, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, Fatih Mankan, Hacer Mankan ve Eymen Sever hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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