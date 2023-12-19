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Samsun'da zorla senet imzalattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da zorla senet imzalattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda müştekiye ait 5 milyon liralık senet, 4 boş senet, 10 sentetik ecza, 1 gram esrar ve bıçak ele geçirildi.

Samsun\'da zorla senet imzalattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
19.12.2023 - 18:21,
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir kişiye zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda U.O. ve M.O yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, müştekiye ait 5 milyon liralık senet, 4 boş senet, 10 sentetik ecza, 1 gram esrar ve bıçak ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da zorla senet imzalattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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