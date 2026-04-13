Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan, Uçan Sinema 'Astorya' İsim Tartışmasına Sert Tepki Gösterdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, meclis toplantısında Türkiye'de ilk olan uçan sinemaya 'Astorya' adının verilmesine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. Doğan, isim üzerinden baskı yapıldığı iddialarını reddederek, 'Kimse bize baskı yapıldığını iddia dahi edemez' dedi. Toplantıda İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüboğlu, uçan sinemaya 'Yunan' ismi verildiğini ve baskıyla yapılıp yapılmadığını sordu, CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan da isim verme yetkisinin mecliste olduğunu savundu.

Bu söylemler üzerine söz alan Başkan Doğan, Astorya isminin Yunan olmadığını ve kimsenin baskı kurmadığını vurguladı. 'Astor'ın parlayan yıldız, 'story'nin ise hikâye anlamına geldiğini belirterek, Samsun'un parlayan bir şehir olduğunu ve bu ismin çocukların aklında kalması için seçildiğini ifade etti. Ayrıca, sinemada Türk kurtuluş mücadelesinin anlatıldığını, Bandırma Vapuru'na benzer şekilde ziyaretçilere Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Doğan, Astorya'da Samsun'un 17 ilçesini gezilecek yeni bir film hazırlandığını duyurdu ve tüm Samsunluları misafirlerini buraya getirmeye davet etti. Toplantıda Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da söz alarak, önemli olanın isim değil hizmetin amacı olduğunu dile getirdi.