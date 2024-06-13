Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bayram öncesi ve bayram sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı. İlkadım ilçesinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda broşür dağıtan ekipler, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

13.06.2024 20:31
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bayram öncesi ile bayram sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı.

Ekipler, İlkadım ilçesinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda broşür dağıtıp, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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