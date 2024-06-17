Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Oluşturdu

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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmaya yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İlkadım ilçesinde şehrin yoğunluk gösteren iki noktasında uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkorehber görevlilerince 1500'ü aşkın vatandaşa ulaşılarak "UYUMA" ile "NARVAS" uygulamaları tanıtıldı.

Ekiplerce konu ile ilgili broşür de dağıtıldı.