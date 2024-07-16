Samsun Havza\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Kevser Parkı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konuşmasının izlenmesinin ardından Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Belediye Başkanı Murat İkiz, konuşma yaptı.

Programa Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkan Vekili Mecit Cendek ile vatandaşlar katıldı.