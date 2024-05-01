Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinliği Düzenlendi

Samsun Havza\'da Afet Kurbanı Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde, afetlerden korunmak için düzenlenen etkinlikte, Şeyhsafi Mahallesi'nde kesilen kurban etinden yapılan yemek davetlilere ikram edildi. Etkinliğe Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve diğer yerel yöneticiler ile mahalle sakinleri katıldı.

01.05.2024 14:59  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, afetlerden korunmak için mahallelerde düzenlenen afat kurbanı etkinlikleri devam ediyor.

Şeyhsafi Mahallesi'nde mevlid okunmasının ardından kesilen kurbandan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler, çevre mahallelerimiz ile komşuluk ilişkileri ve birlik beraberlik duygularımızı geliştirmekte. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Afad kurbanı etkinliğine katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise mahalle sakinlerine bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Etkinliğe AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Belediye Meclis Üyeleri İsmail Kurkmazlı, Hasan Kaya ve Hadi Öz ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

Murat İkiz, Kurban, Samsun, Havza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement