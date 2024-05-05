Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinlikleri Düzenlendi

Samsun Havza\'da Afet Kurbanı Etkinlikleri Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde düzenlenen 'afat kurbanı' etkinlikleri devam ediyor. Hafta sonu Çiftlik, Boyalı, Yeşilalan, İmircik, Mısmılağaç, Bekdiğin, Kamlık, Aslançayır, Pınarçayır, Ilıca, Ereli ve Ortaklar mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi. Mahalle muhtarları her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti. Etkinliklere Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

05.05.2024 18:21
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Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde düzenlenen "afat kurbanı" etkinlikleri devam ediyor.

Hafta sonu Çiftlik, Boyalı, Yeşilalan, İmircik, Mısmılağaç, Bekdiğin, Kamlık, Aslançayır, Pınarçayır, Ilıca, Ereli ve Ortaklar mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Mahalle muhtarları her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti

Etkinliklere Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da Afet Kurbanı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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