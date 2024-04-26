Samsun Havza'da Ahşap Ev, Samanlık ve Depo Yangında Tamamen Yandı - Son Dakika
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Samsun Havza'da Ahşap Ev, Samanlık ve Depo Yangında Tamamen Yandı

Samsun Havza\'da Ahşap Ev, Samanlık ve Depo Yangında Tamamen Yandı

Samsun'un Havza ilçesinde Seyfettin Tural'a ait ve kullanılmayan iki katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki samanlık ve depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık, jandarma ve elektrik şirketi ekipleri tarafından müdahale edilen yangında ev, samanlık ve depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 300 balya saman da kül oldu.

26.04.2024 09:28
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Samsun'un Havza ilçesinde iki katlı ahşap ev ile samanlık ve depo yandı.

Ortaklar Mahallesi'nde Seyfettin Tural'a ait ve kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki samanlık ve tarım aletlerinin bulunduğu depoya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, samanlık ve depo tamamen yandı.

Samanlıkta bulunan yaklaşık 300 balya saman yandı, depoda bulunan tarım aletleri de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da Ahşap Ev, Samanlık ve Depo Yangında Tamamen Yandı - Son Dakika
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