Samsun Havza\'da İnşaat Yangını

Samsun'un Havza ilçesinde inşaat alanında çıkan yangında hasar meydana geldi.
İnönü Mahallesi Karayolu Sokak'ta bulunan bina inşaatı alanında izolasyon malzemelerinin depolandığı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle izolasyon malzemeleri zarar gördü.
Yangında enerji nakil hattında da hasar oluşması nedeniyle Değirmenüstü Mahallesi'ne elektrik verilemiyor.
Ekipler, arızayı giderip mahalleye tekrar elektrik vermek için çalışma başlattı.
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