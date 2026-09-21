Samsun Havza'da ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü'nde çöp topladı - Son Dakika
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Samsun Havza'da ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü'nde çöp topladı

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Samsun Havza\'da ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü\'nde çöp topladı
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Havza'da Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, Dünya Temizlik Günü'nde okul çevresindeki çöpleri topladı. Okul Müdürü Hüseyin Yavuz, etkinliğin Yeşil Vatan vizyonu ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Havza ilçesinde öğrenciler, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında okul çevresinde temizlik yaptı.

Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik öncesinde Fen Bilimleri Öğretmeni Serap Keser, öğrencilere Dünya Temizlik Günü ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra çevre temizliğine ilişkin dövizler taşıyan öğrenciler, okul çevresindeki çöpleri topladı.

Okul Müdürü Hüseyin Yavuz, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığının Yeşil Vatan vizyonu ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda öğrencilerde çevre bilincini güçlendirmek, temiz ve sürdürülebilir yaşam kültürünü eğitim ortamlarında yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yavuz, "Dünya Temizlik Günü'nde temiz bir çevre, bilinçli tüketim ve yaşanabilir bir gelecek için hep birlikte sorumluluk alıyoruz. Öğrencilerimizi çevreye ve doğaya saygılı insanlar yetiştirmek önceliğimiz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun Havza'da ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü'nde çöp topladı - Son Dakika
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