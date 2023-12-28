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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 Faaliyetlerini Değerlendirdi - Son Dakika
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 Faaliyetlerini Değerlendirdi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda, il ve ilçe müdürlüklerinin faaliyetleri, hayata geçirilen projeler ve gelecek yıl için planlanan projeler değerlendirildi. Tarımsal üretim planlaması konusunda yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kırsaldan kente göçü önlemek ve insanları doğdukları yerde doyurmak hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 Faaliyetlerini Değerlendirdi
28.12.2023 - 14:47,
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, il ve ilçe müdürlüklerinin 2023 yılı faaliyetleri, Bakanlık, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP kaynaklarıyla hayata geçirilen projeler ile gelecek yıl için planlanan projeler ve Samsun İli Tarımsal Üretim Planlanması kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sağlam, toplantıda yaptığı konuşmada, Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığa yetki verildiğini belirtti.

Tarımsal üretim planlanması ile ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesinin sağlanacağını anlatan Sağlam, bu kapsamda Samsun'da 2024-2026 yılları hayvansal ve su ürünleri üretim planlarının hazırlanarak Bakanlığa gönderildiğini, bitkisel üretim planı hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Sağlam, "Hedefimiz kırsaldan kente göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle insanları doğduğu yerde doyurmaktır. 2023 yılı kurumsal hedeflerimiz anlamında başarılı bir yıl olmuştur. Kurum olarak büyük özveri ve uyum içinde çalışarak, çiftçiye götürülen hizmette hiçbir aksama yaşanmasına fırsat vermeyen ilçe ve şube müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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İbrahim Sağlam, Çarşamba, Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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