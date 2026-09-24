Samsun İlkadım\'da 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Samsun İlkadım'da 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun İlkadım'da belirlenen adreste yaptığı aramada 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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