Samsun İlkadım’da kumar operasyonunda 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım’da kumar operasyonunda 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

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İlkadım'da bir kahvehanede düzenlenen operasyonda kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesti.

İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, kumardan temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun İlkadım’da kumar operasyonunda 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım’da kumar operasyonunda 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi - Son Dakika
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