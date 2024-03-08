Samsun Jandarması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Telegram, kullanıcıların bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürme özelliği getirdi

Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.