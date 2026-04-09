Samsun'da Jandarma Şiddet ve Siber Dolandırıcılıkla Mücadeleyi Anlattı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) stant açarak faaliyetlerini tanıttı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Derya Temiz, aile içi ve kadına yönelik şiddet ihbarlarına azami hassasiyetle müdahale ettiklerini vurguladı. İhbar sonrası hızlıca olay yerine intikal edilerek mağdurun güvenliği sağlanıyor, risk değerlendirmesi yapılıyor ve koruyucu tedbirler uygulanıyor. Mağdurlara ŞÖNİM, KADES uygulaması gibi haklar hakkında bilgilendirme yapılıyor ve şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar listelendi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tuğçe Es Pehlivan ise siber dolandırıcılık risklerine karşı uyarılarda bulundu. Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin 81 ilde faaliyet gösterdiğini, 7/24 siber devriye yapıldığını belirtti. Vatandaşların yüksek kazanç vaatli reklamlara itibar etmemesi, e-ticaret sitelerinde güvenilirliği teyit etmesi gerektiğini söyledi. Mağduriyet durumunda en yakın kolluk kuvvetine başvurulması önerildi.