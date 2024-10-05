Samsun Jandarmasından Eylül Faaliyet Raporu

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Samsun İl Jandarma Komutanlığınce eylül ayında yürütülen faaliyetlerle ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında eylül ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 144 bin 336 şahıs ve 54 bin 311 araç sorgulandığı belirtildi.

Uygulamalarda 655 aranan kişinin yakalandığı, 19 kayıp kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "51 tabanca, 39 av tüfeği, 889 mühimmat ele geçirilmiştir. 182 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelmiş, 201 şahıs yakalanmış, 12 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 57 bin 948 gram kubar esrar, 43 bin 140 makaron, 3 bin 803 gram sentetik uyuşturucu, 8.915 adet sentetik ecza hapı, 2 bin 152 kök kenevir, 667 gram toz esrar, 73 gram kenevir tohumu, 51 gram kokain, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram eroin, 7 gram afyon sakızı, 7 kök skunk, 5 hassas terazi, 11 sahte altın, 9 tarihi obje, 7 kilogram tütün, 4 cep telefonu ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce eylül ayında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1, THKPC/TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 olmak üzere 4 kişinin yakalandığı, 1 kişinin tutuklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 olaya müdahale edilmiş, 23 müşteki-mağdur ve 9 şüpheli tespit edilmiş, ayrıca 16 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten 1, uyuşturucuyu özendirmeden 3, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 12, yasa dışı bahisten 1, erişim engelinden 42, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1, müstehcenlik suçundan 12, genel güvenliği tehlikeye sokmadan 5, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 açık kaynak araştırma raporu düzenlenmiştir.

Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli jandarma timlerince 50 bin 14 araç kontrol edilmiş, 16 sürücünün sürücü belgesine el konulmuş, 337 araç trafikten men edilmiş 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 5 milyon 507 bin 83 lira cezai işlem uygulanmıştır. 895 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 144 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 120 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 79 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 18 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 863 sürücüye de diğer maddelerden cezai işlem uygulanmıştır."