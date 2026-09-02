Samsun Karkamış'ta 58 çocuk 29. toplu sünnet şöleninde sünnet edildi
İzmir merkezli 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' platformunun geleneksel toplu sünnet şöleninin 29'uncusu Karkamış'ta yapıldı. Düğün salonunda mevlit okunmasıyla başlayan etkinlikte 58 çocuk sünnet ettirildi ve hediye paketleri dağıtıldı.
İzmir merkezli "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" Gönüllü Yardım Platformu tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleninin 29'uncusu, Karkamış ilçesinde gerçekleştirildi.
Karkamış Düğün Salonu'nda mevlit okunmasıyla başlayan etkinlikte, 58 çocuk sünnet ettirildi.
Platform başkanı Mine Kapı, etkinliğe katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.
Kapı, şölenin düzenlendiği salonun kapılarını açarak etkinliğe destek veren Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve ekibine de teşekkür etti.
Etkinliğin sonunda sünnet edilen çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.
Kaynak: AA
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