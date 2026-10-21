Samsun Kavak'ta GastroSAMSUN'da coğrafi işaret potansiyeli ve rota ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Kavak'ta GastroSAMSUN'da coğrafi işaret potansiyeli ve rota ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak\'ta GastroSAMSUN\'da coğrafi işaret potansiyeli ve rota ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kavak'ta GastroSAMSUN toplantısında gastronomi rotası, coğrafi işaret potansiyeli olan yöresel ürünler ve turizm potansiyeli ele alındı. Katılımcılar kadın girişimcilerin aronya, çilek ve lavanta bahçelerini ve Kavak Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Samsun'un Kavak ilçesinde, gastronomi ve kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik toplantı ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Samsun Turizm Eylem Planı kapsamında yürütülen "GastroSAMSUN" çalışmaları çerçevesinde Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Ebru Akman'ın ev sahipliğinde program düzenlendi.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler, Samsun Turizmciler Derneği temsilcileri ile restoran şefleri katıldı.

Toplantıda, ilçenin gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesi, coğrafi işaret alma potansiyeli bulunan yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve gastronomi rotası oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ayrıca festival, hasat ve tadım etkinliklerine ilişkin takvim hazırlanması ile ilçede Yöresel Ürünler Çarşısı kurulmasına yönelik öneriler görüşüldü.

Toplantının ardından Güven Göleti Tesisleri'ndeki kıl çadırda ilçenin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Katılımcılar, kadın girişimcilere ait aronya ve çilek bahçeleri ile lavanta bahçesini de ziyaret ederek, ilçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler ile üretilen bitkisel yağlar hakkında bilgi aldı.

Kavak Kadın Kooperatifini de ziyaret eden katılımcılar, kooperatifin üretim faaliyetleri ve yöresel ürünlerini inceledi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerGastronomiSamsunTurizmGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
SPK’dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:24
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:13:48. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta GastroSAMSUN'da coğrafi işaret potansiyeli ve rota ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei